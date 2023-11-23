После 7 лет брака Николай Тищенко расстается с женой, – СМИ

Народный депутат Украины Николай Тищенко вместе со своей женой Аллой Барановской инициировали бракоразводный процесс. Они были вместе 7 лет.

В ноябре пара подала заявление в Оболонский районный суд Киева, который уже открыл соответствующее производство. В то же время, пока пара никак не комментирует развод.

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Николай Тищенко расстается с дружной

Информация об этом появилась на портале Судебные власти Украины. Так, 14 ноября пара подала заявление в суд, а уже 20 ноября он начал судебные процессы, касающиеся развода звездных супругов.



Николай Тищенко подал заявление на развод / Скриншот с сайта

Отношения Николая Тищенка и Аллы Барановской

В 2016 году пара отпраздновала свадьбу, а уже в следующем году у супругов родился сын Давид, которому сейчас 6 лет.

Ранее жена нардепа активно публиковала личную жизнь в соцсетях, впрочем, в январе рассказала, что впоследствии решила этого не делать, потому что имеет много причин для этого. Тогда она отметила, что, несмотря на полномасштабную войну, их отношения с мужем стали даже крепче. К тому же Алла отметила, что из-за работы Николай не живет с семьей.



Алла Барановская рассказала об отношениях с мужем / Скриншот с инстаграмм-сторис

В мае Барановская поздравила любимого с днем рождения и выставила их общую фотографию.

Кроме того, женщина рассказывала, что супруги даже задумывались над вторым ребенком.



Алла Барановская призналась, хотят ли они с мужем еще детей / Скриншот с инстаграмм-сторис