Николь Кидман очаровала архивным детским фото: редкий кадр с сестрой

Известная австралийская актриса Николь Кидман обнародовала редкое фото из семейного архива. Она трогательно поздравила сестру с днем рождения, показав совместное детское фото.

Голливудская знаменитость Николь Кидман часто публикует фотографии в личном инстаграм-блоге. На днях актриса поделилась архивным кадром и покорила сеть.

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Архивное фото Николь Кидман с сестрой

Звезда в инстаграме поздравила младшую сестру с днем рождения. По этому случаю она опубликовала архивную фотографию с Антонией Кидман – австралийской журналисткой и телеведущей.

На снимке родные сестры позируют рядом. Николь в то время была примерно школьного возраста. Девушка одета в спортивный костюм – синюю футболку и желтые минишорты.

Моей дорогой сестре. С днем рождения, люблю делить эту жизнь с тобой,

– написала Кидман под фото.

Поклонники артистки активно комментируют ее новую публикацию. Они делятся впечатлениями от архивного снимка: