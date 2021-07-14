Николь Кидман очаровала архивным детским фото: редкий кадр с сестрой
Источник:инстаграм Николь Кидман
Известная австралийская актриса Николь Кидман обнародовала редкое фото из семейного архива. Она трогательно поздравила сестру с днем рождения, показав совместное детское фото.
Голливудская знаменитость Николь Кидман часто публикует фотографии в личном инстаграм-блоге. На днях актриса поделилась архивным кадром и покорила сеть.
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Архивное фото Николь Кидман с сестрой
Звезда в инстаграме поздравила младшую сестру с днем рождения. По этому случаю она опубликовала архивную фотографию с Антонией Кидман – австралийской журналисткой и телеведущей.
На снимке родные сестры позируют рядом. Николь в то время была примерно школьного возраста. Девушка одета в спортивный костюм – синюю футболку и желтые минишорты.
Моей дорогой сестре. С днем рождения, люблю делить эту жизнь с тобой,
– написала Кидман под фото.
Поклонники артистки активно комментируют ее новую публикацию. Они делятся впечатлениями от архивного снимка:
- "Ты всегда была такой высокой";
- "Маленькие красавицы";
- "Великолепное фото";
- "Такая красивая на фото";
- "Очень милые".