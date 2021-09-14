Никита Добрынин рассказал, сколько заплатил за семейный отпуск в Турции: потрясающая сумма

Популярная чета блогеров – Никита Добрынин и Даша Квиткова вместе с маленьким сыном Львом совсем скоро улетят на отдых в Турцию. Мужчина рассекретил, что стоимость семейного отпуска составляет 225 тысяч гривен.

После рождения Льва супруги еще не отдыхали за границей. Малышу исполнилось 2 месяца и влюбленные уже запланировали желанный семейный отдых.

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Отпуск Добрынина и Квитковой в Турции

В инстаграм-сториз ведущий решил рассекретить стоимость поездки. Никита отметил, что он и жена давно мечтали об этом отдыхе и наконец могут позволить себе его. Но теперь влюбленные думают не только о себе, но и о комфорте сына.

Добрынин признался, что это для них новый уровень поездок. Пара выбрала лучший отель, в котором отдых с маленьким сыном будет самым комфортным.

Общая стоимость тура Квитковой и Добрынина в Турцию составляет 225 тысяч гривен. Ведущий отметил, что был ошеломлен, когда увидел сумму.

Да, друзья, сумма именно такая. Мы не ошиблись и даже не переплатили. Мы просто выбрали для себя лучший отель, о котором уже давно мечтали, где будет идеально отдыхать с маленьким ребенком,

– поделился звездный папа.

Никита Добрынин об отдыхе в Турции: смотрите видео онлайн