Никита Добрынин ответил, развенчался ли с Квитковой, и впервые заговорил о новых отношениях

За несколько месяцев до развода Никита Добрынин и Даша Квиткова обвенчались. Ведущий сообщил, разорвали ли они церковный брак.

В 2020 году Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились, а спустя еще два года дали обещания перед Богом. Уже летом 2023 года они развелись, но до сих пор не было известно, разорвала ли звездная пара церковный брак.

К слову Есть проблемы со здоровьем, – Никита Добрынин признался, пойдет ли воевать, если получит повестку

Никита Добрынин о церковном разводе

Ведущий разъяснил, что существует процедура развенчания. Поэтому Никита и Даша расторгли церковный брак.

Обращаешься к священнику повторно, он дает свое добро и подписывает вам даже официальный документ о подобном.

– рассказал Никита Добрынин.



Квиткова и Добрынин обвенчались в сентябре 2022 года / Фото с инстаграма

Свободно ли сердце Никиты

Поклонники подозревают, что Никита Добрынин находится в отношениях с украинской блогершей и моделью Чарой Хорив. И никто из них прямо не комментируют сплетни о романе.

Сейчас я скорее нахожусь в моменте влюбленности, чем какой-то полностью холостяцкой, уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или я об этом хочу заявлять. У меня есть любовь в сердце, и это самое главное. Мне хочется оставлять персональное на персональное,

– признался Никита Добрынин.