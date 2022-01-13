"Ничто не заменит семью": Илона Гвоздева намекнула на завершение танцевальной карьеры

Илона Гвоздева за месяц работы в Грузии очень соскучилась по мужу и детям и намекнула на завершение карьеры. На расстоянии танцовщица переосмыслила свои жизненные ценности и расставила приоритеты.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева уже несколько лет подряд принимает участие в телевизионном проекте "Танцы со звездами". В этом году ее пригласили как хореографа-постановщика на грузинское танцевальное шоу, и танцовщица поставила сразу пять танцев для эфира. Однако долгая разлука с семьей заставили Илону задуматься о завершении карьеры, ведь теперь она в первую очередь мама.

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Гвоздевой понравились грузинские Танцы..."

Украинская версия шоу "Танцы со звездами" закончилась еще в ноябре, а вот в Грузии десятый сезон – в самом разгаре. Режиссером-постановщиком грузинского проекта является бывший партнер и коллега Илоны Гвоздевой Евгений Карякин. Танцовщица создала постановку в африканском стиле, которая открывала эфир, индийский танец, ча-ча-ча, вальс и украинский народный танец для одной из пар.

Гвоздева стала хореографом на грузинских "Танцах со звездами" / Скриншоты из инстаграм-сторис Карякина

Первые впечатления очень приятные и от страны, и от шоу, и от участников в целом. Как зрителю мне понравились отношения участников внутри шоу, подход к работе, дневники и визитки. Все так по-доброму, открыто, искренне и без скелетов в шкафу. Судьи говорят уместные замечания, достаточно жестко судят, но, по-моему, справедливо. Нравится, что музыка в оригинале, жюри комментируют все так, как душа желает, а участники достойно воспринимают критику,

– комментирует грузинское шоу Илона.

Однако самой трудной для Илоны Гвоздевой была разлука с семьей. Самым приятным моментом за этот месяц для нее стал приезд мужа. За период разлуки Илона задумалась, правильно ли она расставила свои приоритеты. Поэтому возможно это станет шагом для завершения танцевальной карьеры женщины.

Илона Гвоздева намекнула на завершение танцевальной карьеры / Фото из инстаграм-сторис

"Ничто не заменит твою семью, смех твоих детей, их объятия, глаза, полные любви и их тепло. Никакая работа и деньги не смогут заполнить эту пустоту. Тут я поняла, что теперь я уже больше мама и жена, чем женщина-карьера!" – призналась Гвоздева в инстаграме. Она считает, что для себя лично достигла многого, а теперь хочет "спокойно радоваться успехам своих детей и вдохновлять мужа".

Автор: Соломия Борух