Ничего мне не дает, – как автор "Гусей" WellBoy делит гонорар с продюсером

В июне о WellBoy заговорил весь украинский шоу-биз. Он покорил публику хитами "Гуси" и "Вишні", с которыми выступает на крупнейших площадках страны. 21-летний юноша мог так и остаться ноумеймом, если бы не продюсер Юрий Бардаш. Как он делит гонорар с наставником, узнавайте дальше.

Последние пять месяцев WellBoy (настоящее имя – Антон Велбой) не выходит из телестудий и радиостанций. Только с двумя хитами его приглашают на прямые эфиры развлекательных шоу, корпоративы и концерты заграницей. Этому всему он обязан экс-участнику группы "Грибы" Юрию Бардашу, который взялся его продюсировать.

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"Наши отношения с Юрием Бардашем – это самые прочные отношения в украинском шоу-бизнесе", – уверяет WellBoy.

В то же время он не спешит раскрывать условия контракта с именитым продюсером. WellBoy отшучивался, когда речь зашла о гонорарах: "Он ничего мне не дает, просто шьет мне костюмы, и все". Однако все же добавил, что получает меньше 50 процентов. Такие заработки якобы устраивают артиста, так как ему хватает на квартиру, одежду, еду и путешествия.

Кто простому парню из села будет давать 50 процентов? Я сейчас могу арендовать квартиру, хорошо одеваться, есть и путешествовать. Зарабатываю, как все в этом бизнесе,

– заявил WellBoy.

WellBoy – автор хитов "Гуси" и "Вишні" / Фото из инстаграма певца

WellBoy об участии в "Танцах со звездами"

, несмотря на бешеную популярность и многомиллионные просмотры на ютубе WellBoy. Он отнюдь не стесняется этого, часто публикуя фото из киевской подземки.

В 10 выпуске "Танцев со звездами" WellBoy стал приглашенным гостем и исполнил хит "Вишні" на главном паркете страны. Он признался, что если бы ему выпал шанс стать участником следующего сезона, то согласился бы не сразу.

Если бы мне предложили, я бы долго думал, советовался бы со всеми, чтобы не быть как Комаров. Мне очень страшно танцевать. На дискотеках как-то танцую, а в паре с девушкой – это очень сложно,

– признался WellBoy.

Более того, формат шоу, на котором есть конкуренция и оценки судей, ему очень не нравится. Это он понял после участия в 10 сезоне "Х-фактора", где был в команде Насти Каменских.