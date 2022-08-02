Никакая ракета, никакая р*сня нам не помешает, – Соловий рассказала о своем туре по Украине

Культурная жизнь в Украине после 24 февраля несколько приостановилась, однако многие артисты организуют благотворительные концерты, цель которых – сбор средств для ВСУ. Враг хочет, чтобы культурная жизнь украинцев замерла и не было ничего, кроме страха.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказала украинская певица Кристина Соловий. Она также отметила, что впереди концерты на Закарпатье, а также музыканты вернули в свой тур Винницу.

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"Мне сложно поверить в происходящее, ведь я очень волновалась и хотела все отменить после ракетного удара по Виннице. Но я вспомнила ту эмоцию и месседж, с которым я начала тур "Украинская ярость", – говорит Кристина Соловий.

Кристина Соловий украинская певица Ни одна ракета, ни одна россия не может нам помешать, чтобы украинская культура происходила в Украине.

Артистка объясняет, что только этого и добивается наш враг – он хочет, чтобы наша жизнь остановилась, чтобы мы сидели в бомбоубежищах и дрожали от ужаса и страха.

По словам Соловий, артисты очень быстро приспособились к новым реалиям, и, по мнению певицы, культурный и художественный фронт чрезвычайно важен.

"И он таким был во все времена, наша интеллигенция и деятели искусства пережили очень жесткие репрессии в разные годы", – объясняет артистка.

Сейчас причин для страха я не вижу и не чувствую, чувствую смелость и вижу, как люди массово идут на концерты. Все работают – менеджеры, артисты, световики, и цель для них всего одна: передать средства нашим военным, благодаря которым и проходят эти концерты,

– говорит Кристина Соловий.

Подробнее о туре "Украинская ярость" во время полномасштабной войны: смотрите видео с Кристиной Соловий