Нежное поздравление мужа и торт со свечами: как Мишель Обама праздновала "сладкие 58"

Первая леди США с 2009 по 2017 год 17 января отмечала свое 58-летие. Женщина провела его традиционно в кругу семьи и получила в подарок яркий торт.

В своем инстаграме именинница разместила видеоролик, где ритмично танцует на кресле под песню, глядя на праздничный торт со свечами. Она была одета совсем по-домашнему: в черной футболке, серой накидке с орнаментами и с повязкой на голове. Также на ней совсем не было макияжа или укладки волос.

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"Вот и сладкие 58! Искренне благодарю за вашу любовь. Посылали ли вы текстовые, электронные сообщения или публиковали сообщения в социальных сетях, каждое сообщение на день рождения, которое я получила сегодня, имеет для меня очень большое значение. Я так благодарна, что так много людей приветствуют меня. С нетерпением жду, что приготовил этот год", – написала Мишель Обама в сети.

Поздравление родных и друзей

Нежным и лаконичным поздравлением также поделился 44-й президент США Барак Обама, ее муж. Он оставил в инстаграме романтическое фото с Мишель, где целует ее в щеку на фоне роскошных морских пейзажей.

С днем рождения, Мишель. Моя любовь, мой партнер, мой лучший друг…

– написал Барак.

Барак и Мишель Обамы / Фото из инстаграма 44-го президента США

К поздравлениям присоединилась нынешняя первая леди США Джилл Байден и прикрепила архивное фото из Белого дома: "С днем рождения, Мишель Обама!".

Джилл Байден и Мишель Обама / Фото из инстаграма первой леди США