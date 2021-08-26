Невеста Романа Сасанчина беременна первенцем: трогательное видео

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его невеста Иванна станут родителями впервые! Девушка опубликовала миловидное видео, в котором показала округлый животик. Так она подтвердила предположения фанов о беременности.

Победитель 10 сезона "Голоса страны" Роман Сасанчин всего несколько месяцев назад обручился с 23-летней девушкой Иванной. Теперь стало известно, что влюбленные станут родителями.

Важно 23-летняя невеста Романа Сасанчина намекнула на беременность

Роман Сасанчин и его невеста станут родителями

В инстаграм-сториз Иванна решила пообщаться с подписчиками. Один из поклонников спросил у девушки, почему она так расстроена. Невеста Сасанчина ответила: "Перепады. Такое бывает".

Она также опубликовала трогательное видео, на котором позировала в нежном белом платье с черным гороховым принтом. Сперва Иванна показала улыбающееся лицо, а потом – заметно округлившийся животик, который погладила.

Невеста Сасанчина подтвердила беременность: смотрите видео

Что известно об отношениях Иванны и Романа Сасанчина

Роман Сасанчин впервые встретился с Иванной в 2020 году. Они познакомились в компании общих друзей.

Несмотря на разницу в возрасте (Иванна на 4 года старше Романа) уже через несколько месяцев пара начала жить вместе. Они поселились в Киеве, в квартире, которую Сасанчин выиграл на "Голосе страны".

В конце мая 2021 года победитель песенного проекта признался, что признался Иванне в любви. Девушка сказала ему "Да".

Напомним, сперва о беременности Иванны только ходили слухи. Она делилась интригующими фото о беременности, намекая на свое особое состояние. В комментарии журналистам Showbiz 24 невеста певца признавалась, что они с Романом дадут точный ответ тогда, когда будут готовы.