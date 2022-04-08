Невероятно горжусь им, – Елена Кравец о Зеленском и то, общается ли с ним во время войны

Украинская актриса Елена Кравец и экснапарница Владимира Зеленского в "Квартале 95" упомянула о первых днях войны России с Украиной. Также она рассказала, что поддерживает общение с близким другом, хоть и пытается не мешать.

Знала ли Елена о войне раньше

По ее словам, она и не подозревала, что будет полноценное наступление России на Украину. Ведь до самого утра 24-го находилась в Киеве и накануне даже была на премьере киноленты. Своим присутствием она даже успокаивала соседей, потому что они были убеждены – если подруга Зеленского на месте, значит ничего не будет.

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Я очень искренне верила, что это бряцание оружием. Это невозможно уяснить, принять, допустить. Что угодно, но нет,

– говорит Елена о слухах за нападение перед 24 февраля.

В день полномасштабного вторжения старшая дочь Елены должна была праздновать 19-летие, но после мероприятия они разъехались по домам отдыхать. Говорит, что проснулась в 5 утра от сильного взрыва, который не походил ни на что другое, и не могла поверить в произошедшее. Елена вспоминает, что не могла собрать себя в кучу и хаотично собирала вещи, в то время как ее муж наоборот был очень сосредоточенным и системным.

"Я была разобрана в клочья. Я была в таком ступоре, что вообще не понимала, что происходит. Постоянно плакала. Потом мы заехали за дочерью. Вот такой у нее день рождения был", – поделилась женщина.



Семья Елены Кравец / Фото с инстаграмма актрисы

Общается ли Елена с Зеленским

По ее словам, она поддерживает связь с президентом Украины краткими сообщениями. Она ни на минуту не сомневалась в нем и его решимости, которой удивился весь мир и даже Украина.

Да, он для меня является президентом. Но он человек, очень близкий мне. И я, конечно, его поддерживала. Он очень коротко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. И я стараюсь присылать ему разные мемы. Ну, то есть немного юмора,

– поделилась Кравец.

"Я не могу сказать, что от него такого не ожидала, такого духа. Потому что я его знаю. И я знаю, как он встречал какие-либо кризисы в жизни компании, просто в жизни. Я его знаю. Ну иначе не могло быть. И я горжусь им, невероятно горжусь и им, и Еленой, и всей семьей", – подытожила женщина.