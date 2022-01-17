Нет сил и высокая температура: жена Романа Сасанчина заболела

Молодая мама и жена певца Романа Сасанчина Иванна сообщила о плохом самочувствии. Девушку морозит, ломает все тело, а также поднялась высокая температура.

Иванна сообщила о болезни на личной странице в инстаграме. Она активно ведет блог, где делится с подписчиками важнейшими моментами из жизни.

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Иванна Сасанчин заболела

Жена победителя "Голоса страны" находится дома с маленькой дочерью Элизабет, которая родилась 30 декабря. Иванна отмечает, что нет времени на болезни, ведь постоянно нужно быть с малышкой, пока муж поехал на учебу.

Иванна поделилась, что чувствует себя очень плохо. Температура поднимается до 38-39 градусов, очень морозит и ломает все тело. Девушка без сил. Кроме того, дочь отказывается есть грудное молоко: "Не хочет есть, а если берет грудь, то только держит, но ничего не тянет. А мне очень больно". Из-за болезни у молодой мамочки начала болеть грудь.

Пока Иванна не рассказала, что именно с ней. Только призналась, что чувствует себя, как овощ, постоянно хочется плакать.

Иванна Сасанчин о болезни / Скриншот с инстаграм-сторис девушки

Напомним, после громкого празднования Нового года в Буковеле с температурой слегла супруга Владимира Остапчука – Кристина. Девушка несколько дней провела под одеялом в теплой кровати, а любимый заботился о ней и всячески помогал выздороветь – давал лекарства, готовил еду, выполнял все домашние дела.