"Несправедливая смерть героя": украинские звезды чтят память актера Павла Ли

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб от пуль оккупантов 6 марта под Ирпенем. Знаменитости эмоционально вспоминают талантливого мужчину, ставшего героем.

24 канал собрал сообщения украинских знаменитостей, которые выразили слова скорби из-за смерти Павла Ли. Актеру было 33 года.

К теме 33-летний актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене

Позитив

Рэпер записал видео, в котором эмоционально прокомментировал потерю Павла Ли – талантливого актера.

"Сегодня российские, пид*расы, которые атакуют мою страну каждый день, забрали жизнь у одного очень талантливого чувака, прекрасного Паши Ли. Никто не может поверить в то, что может такое произойти. Так вот это вам сообщение, тем, кто поддерживает агрессию, тем, кто до сих пор верит, что тут, с*ка, уничтожают нацистов. Нет! Вы уничтожаете самых золотых и прекрасных, важных нам людей, наших родных. Я не понимаю, бл*ть, куда вы сука смотрите. Я хочу чтобы горел в аду каждый, каждый бл*ть, кто уничтожает мой народ, кто поддреживает эту п*здотину еб*ную в бункере. Каждый, кто молчит, вы убиваете нацию талантливых, безумно талантливых людей. Он не должен был умирать под обстрелом, бл*ть, ваших российских с*ка ракет. Он должен был умереть на сцене в 96 лет от оргазма на сцене, от аплодисментов. Паша Ли, покойся с миром, братан", – сказал Позитив.

Позитив о смерти Павла Ли:



Ксения Мишина

"Мы никогда вам не простим, что вы сделали с нашей страной! Мы никогда не простим вам украинских людей, которых вы убили! Мы никогда вам не простим тупости, трусости и гнилых мозгов! Мы никогда не простим тебе, Раша! И никогда не будем братскими народами! Мы ежедневно теряем детей, стариков, молодых пацанов и мужчин, которые доблестно защищают нашу страну от ваших бессовестных уродов! Паша Ли, ты наш герой, которого мы никогда не забудем! Светлая и героическая память".

Алина Паш

"Мой волшебный друг, Паша Ли. Лети к свету, потому что ты и так всегда был им. Ты навсегда останешься в памяти с широченной улыбкой, глубоким взглядом и теплыми объятиями. Спасибо за встречу наших душ. Люблю. Паша погиб от пули русского снайпера под Ирпенем. От пули горящего в аду, в диких муках, которым не будет конца... Господь видит, слышит. Таким нелюдям прощения не существует ни на земле, ни на небе", – написала певица.



Павел Ли / Фото с инстаграма Alina Pash

Наталья Денисенко

"Паша наш, Паша Ли... Я не верю!!! Только не ты... У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства... Не хочу больше никого просить и никому доказывать что-нибудь из фашистской россии! Молчите и дальше, и гнийте там вместе со своим путиным", – написала актриса.



Павел Ли / Фото с инстаграма Денисенко

Анастасия Приходько

"Прощай Паша, у тебя было доброе сердце! Ты был настоящий! Твой голос навсегда остался в нашей песне "Твое сердце"... Пусть земля будет пухом... Погиб сегодня в городе Ирпень".

Совместные кадры Приходько и Павла Ли:

Ольга Фреймут



Звезды комментируют смерть Павла Ли / Фото с инстаграм-сториз

Санта Димопулос

"Я не могу поверить… Пашка. Молодой, талантливый, добрый, нереальный человек. Сегодня его убили. Оборвалась еще одна бесценная жизнь. Больно так, что хочется кричать не переставая, но от бессилия просто бесконечно текут слезы. Надеюсь, там лучше, чем здесь, ангел".



Звезды комментируют смерть Павла Ли / Фото с инстаграм-сторез

Даша Астафьева

"Сволочи. На вас проклятие всего мира. Скоро что-то большее, чем вы можете себе представить, освободит вас. Всех! Несправедлива смерть героя, прекрасного человека".



Звезды комментируют смерть Павла Ли / Фото с инстаграм-сториз

Джамала

"Это – Павел Ли. Замечательный парень, которого я хорошо знала. Его сегодня убила русская армия в Ирпене. Он говорил на русском языке. Украинец корейского происхождения. Героям слава".



Звезды комментируют смерть Павла Ли / Фото с инстаграм-сторез

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!