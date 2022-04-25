"Неожиданно увидел его с калашем": Фагот показал фото с Дмитрием Дикусаром

Украинский музыкант Фагот показал совместное фото с Дмитрием Дикусаром. Он рассказал, что было неожиданно увидеть танцовщика с оружием.

Украинские звезды, ставшие бойцами во время войны, неожиданно встретились. Фагот из ТНМК, служащий в киевской терробороне и Дмитрий Дикусар из ВСУ при случае сделали общее фото.

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Фагот показал фото с Дикусаром

Музыкант рассказал, что привык видеть Дмитрия Дикусара как танцовщика, а не военного.

Когда-то в далеком 2009-м именно он впервые научил меня моим первым бальным танцам. В последний раз мы виделись с Дмитрием Дикусаром на паркете "Танцев со звездами" более полугода назад. И хотя я знал, что Димка-тренер сейчас в ВСУ, сегодня очень неожиданно увидел его с калашем!

– признался Фагот.

"И подумалось, что и с ним он выглядит так же органично, как и на паркете! И скажу я вам, что с такими творческими людьми у любого врага против нас нет никакого шанса! Ибо дух украинский крепок и сверхмощный! Ибо даже врага мы уничтожаем с любовью в сердце!" – добавил он.



Фагот и Дмитрий Дикусар / Фото из фейсбука Фагота

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