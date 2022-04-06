Нескольких расстреляли, – Камалия рассказала, как оккупанты издевались над ее конями в Буче

Певица Камалия обожает лошадей и в "КСК Буче" у нее было много скакунов. Артистка рассказала, что российские оккупанты, которые были в городе несколько недель, большинство лошадей выпустили, а нескольких расстреляли. Сейчас Камалия разыскивает еще 7 лошадей.

Российские военные жестоко издеваются над людьми и животными. Они уничтожают все на своем пути. После освобождения украинских городов в Киевской области можно увидеть настоящие лица оккупантов, которые приехали целенаправленно убивать мирных жителей.

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Камалия о расстреле лошадей в Буче

В Буче, полностью пострадавшей от захватчиков, в Камалии была конюшня с лошадьми. Несколько лошадей россияне расстреляли, среди них был любимец исполнительницы. Артистка не понимает, почему россияне столь жестоки.

У меня нет слов. Не знаю, почему да. Моих личных коней было шестеро. Из них четыре выжили, один, видимо, не будет видеть на глаз, а лучшего коня в Украине Тоти-Серьора расстреляли. Он подавал большие надежды в конном спорте. Он сын легендарного Тотиласа – многократного олимпийского чемпиона

– поделилась Камалия.

Многих лошадей оккупанты просто выпустили из конюшни. Некоторых уже нашли, сейчас продолжаются поиски еще семерых животных. Исполнительница просит всех, кто видел лошадей в районе Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и Бучи, сообщить об этом в социальных сетях. Также можно найти в сети контакты руководства "КСК Буча" и звонить им. Камалия искренне благодарна всем, кто находил лошадей и кормил их.

Камалия о расстреле лошадей: смотрите видео онлайн