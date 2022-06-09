Неожиданные дуэты и экс-гастролеры: украинские звезды до слез поют о войне

К сожалению, война стала источником вдохновения для многих украинских исполнителей. За более чем 100 дней жестокой войны артисты написали немало песен, в которых выразили свою боль, страх, описали ужасы, которые ежедневно переживает наш народ. По-украински спели экс-гастролеры, отказавшиеся от карьеры в стране-агрессорке, а любимцы публики порадовали неожиданными дуэтами.

Есть и много песен, которые артисты написали еще до полномасштабного вторжения, однако во время войны они приобрели новый смысл. Некоторые треки посвятили событиям Мариуполя и защитникам города, которые мужественно держали оборону на заводе "Азовсталь". Также украинские артисты положили на музыку слова известных патриотов, в который раз выразили любовь к родной земле.

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Украина обязательно победит! И треки любимых исполнителей в очередной раз отмечают это. Музыканты гастролируют за границей, призывают мировое сообщество не забывать о войне в Украине. За эти месяцы противостояния врагу артисты доказали, что музыка способна объединять людей в разных уголках мира. Музыка лечит и помогает переживать ту боль, которая уже никогда не угаснет в украинских сердцах. Ведь каждый день за мирное небо, свободную и независимую Украину отдают жизнь наши воины.

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