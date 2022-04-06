Невозможно держаться нейтралитета, – Джамала о российских звездах-молчунах, родом из Украины

Российские звезды, родом из Украины, в большинстве своем молчат о войне в Украине. Джамала высказалась о них и сказала, что больше они ездить с гастролями не смогут.

Наши знаменитости уже не впервые говорят о российских коллегах, у которых есть украинские корни, но молчат о войне. Среди них – Игорь Крутой, Наташа Королева и другие.

К слову Джамала рассекретила сумму, которую удалось собрать на благотворительных концертах для Украины.

Джамала о звездах-молчунах

Джамала прокомментировала позицию таких звезд. Она предположила, что эти артисты полагают, что и в этот раз их "пронесет" и им не придется определять четкую позицию.

"Это боль. Я тебе скажу откровенно: они думают, что это может быть похожая ситуация, как было с Крымом: не выражать какого-то конкретного мнения, быть нейтральным. Может, там действительно была такая ситуация, люди как-то так решили, захотели, несмотря на то , что они должны подписывать это так (с пистолетом у виска, – Showbiz 24)", – сказала Джамала.

Исполнительница подчеркнула, что на этот раз все совсем по-другому и оставаться нейтральным или аполитичным – недопустимо.

Это совсем другая ситуация. Это полномасштабная кровавая война на всей территории Украины, где каждый день совершают геноцид, они должны это понять. У них профессия окончилась. Если они думают, что переждут, сейчас это пройдет, и они возобновят свою концертную деятельность – нет. Они не понимают этого. Они и в Европе не смогут выступать,

– подчеркнула артистка.

Джамала высказалась и о Николае Баскове, который имеет звание "народного артиста Украины", однако несет в массы кремлевскую пропаганду и манипулирует своими фанами ложной информацией.

"Мне безразлично, что они себе думают, я буду думать о своих. Как бы это ни звучало. Мне очень их жаль, жаль, что они так больны на голову. Но больше жаль наших погибающих людей", — подытожила звезда.

, Маша Ефросинина уже обращалась к Николаю Баскову после его манипулятивных сообщений. Она унизила артиста и рассказала, что такое на самом деле ложь и извращение.

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