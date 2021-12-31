Немного послушал меня, – Александр Божик о выступлении перед Путиным

Украинский скрипач Александр Божик в разговоре с журналистами 24 канала вспомнил, как когда-то выступал перед Владимиром Путиным. Это произошло во время выступления музыканта на российском шоу "Минута славы".

Александр стал финалистом этого проекта еще до начала российской агрессии в 2011 году. По его словам, тогда у россиян не было предзятого отношения к нему.

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Божик об участии в российском талант-шоу

Александр Божик дошел до финала российского проекта "Минута славы" спустя год после того, как участвовал в "Україна має талант". Тогда артист не чувствовал предвзятого отношения к себе из-за того, что он украинец. О российско-украинской войне в 2011 году никто и не думал, поэтому Божик популяризировал свое творчество в соседних странах, в том числе в России.

Тогда только не всем нравилось, что он только играет на скрипке. Говорили, что это гораздо легче, чем показывать какие-нибудь цирковые трюки.

Александр Божик выступал перед Путиным

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Скрипач вспомнил, как в финале "Минуты славы" выступал перед Владимиром Путиным: "Его показательно привели, он немного послушал участников, на меня тоже попал. В принципе, к нам отношение было хорошее и была неплохая организация. До финала дойти было престижно, мы много еще ездили по России, где-то год-два, но когда началась война, все контакты разорвали".

Александра и его жену Юлию до сих пор приглашают в Россию с концертами, однако супруги отказываются от этих предложений. Они не будут выступать в стране-агрессоре, пока идет война.

Интервью с Александром и Юлей Божиками в видеоформате: смотрите видео 24 канала