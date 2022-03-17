Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки, – Вакарчук показал жуткие видео из больницы

Святослав Вакарчук побывал в больнице

Многих ранили, среди них есть дети. Мирные украинские дети, которые не опасны для россиян. Но по них все равно открыли огонь. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки.

Это самые тяжкие военные преступления – против детей. Вся вина этих детей перед россиянами в том, что они украинцы, живущие в своей независимой стране!

– эмоционально выразился Вакарчук.

Святослав опубликовал несколько жутких видео, чтобы мир видел преступления извергов из страны-террориста. Он призвал мир готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга. Также обратился к матерям российских солдат, которые уже три недели на территории Украины убивают мирных жителей.

Текст публикации Святослава Вакарчука:

Это самое страшное видео, которое я когда-нибудь снимал. Вы наверняка слышали, что вчера эти дети вместе со взрослыми пытались вырваться из блокадного Мариуполя. Выезжали гражданские люди со своими детьми, на собственных машинах, большой колонной. И по ним кафиры открыли огонь. Российские захватчики ранили несколько детей. Некоторым деткам пришлось ампутировать ножки.

Это самые тяжкие военные преступления против детей! А вся их вина перед россиянами в том, что эти дети – украинцы, живущие в своей независимой стране!

С разрешения и по просьбе выживших медиков, родителей, взрослых, публикую эти видео. Мир должен видеть преступления извергов из России! Мир должен готовиться к крупнейшему международному трибуналу со времен Нюрнберга. Не знаю, есть ли смысл искать человечности там, но одно видео записал для матерей русских убийц.