Некоторые даже не здоровались, – Прохоров рассказал, как его принимали на "Танцах со звездами"

За несколько дней до 7 выпуска "Танцев со звездами" партнер Евгении Власовой попал в аварию. Из-за сотрясения мозга Макс Леонов не смог выйти на паркет. Ему быстро нашли замену – Александра Прохорова. После эфира юноша признался, что на шоу его принимали не очень тепло.

В 3 сезоне обновленных "Танцев со звездами" Александр Прохоров участвовал с гимнасткой Анной Ризатдиновой. Они дошли до финала, но уступили победу Ксении Мишиной. Так, продюсеры позвали его на замену как сильного танцора.

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Если к организаторам проекта у юноши никаких претензий, то к участникам 5 сезона "Танцев со звездами" вопросов немало. Все потому, что часть из них даже не здоровалась с Прохоровым на репетициях. Он объясняет это тем, что профессиональные танцовщики видят в нем конкурента.

На паркете я не почувствовал какого-то радушного приема от участников шоу. Некоторые, увидев меня в павильоне, даже не здоровались. Возможно, они чувствуют во мне какую-то конкуренцию,

– признался Александр Прохоров.

Он добавил, что не претендует на чье-то место в этом сезоне "Танцев со звездами". Хореограф хочет вернуться на главный паркет страны, но в новом сезоне и со своей партнершей.

"Это место другого человека – Максима Леонова, я просто поддержал их пару в нелегкой ситуации. Я готов идти на проект как целостный артист, как целостный танцор, но в следующем сезоне "Танцы со звездами", – подчеркнул Александр Прохоров.

Александр Прохоров и Евгения Власова на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма танцора