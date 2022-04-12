"Не собиралась ни на кого нападать": Галкин показал видео с раненой девочкой из Мариуполя
Источник:инстаграм Максима Галкина
Российский комик и ведущий уехавший из России ведущий Максим Галкин поделился с фанами щемящим роликом. На нем девочка рассказывает о том, как встала на растяжку в Мариуполе.
Среди российских знаменитостей есть и выступающие против войны и поддерживающие Украину. Одним из таких оказался ведущий и юморист Максим Галкин.
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Галкин показал видео девочки из Мариуполя
Телеведущий на личной странице в инстаграме опубликовал ролик, в котором девочка из Мариуполя рассказывает об их жизни во время войны. Семья жила в подвале, но из-за взрывов их засыпало. Они выбрались из погреба, однако девочка наступила на растяжку и была ранена, оперировали.
Максим Галкин прокомментировал щемящее видео: "Я много лет разговариваю с детьми в хорошей программе на ТВ. Я слышал много замечательных детских историй".
Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…
– написал он.
Девочка из Мариуполя: видео
Галкин и война в Украине
- В начале полномасштабной войны стало известно, что российские звездные супруги Галкина и Пугачевой вместе с детьми выехали в Израиль.
- Пара выступила против войны и поддерживала Украину, хотя их позиция не была такой четкой после аннексии Крыма и войны на Донбассе.
- Впоследствии Максим Галкин рассказал Андрею Данилко, что они планировали отпуск и именно поэтому уехали из России. Ведущий добавил, что после слов "нет войне" звездам отказали во многих рекламных контрактах.