Выискивать мед среди говна, – Клопотенко объяснил, почему не стоит искать хороших россиян

Кулинар и украинский шеф Евгений Клопотенко обратился к российским шефам и на их примере объяснил, почему не следует искать хороших россиян.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко вспомнил, как сообщество российских рестораторов направило письмо с призывом прекратить войну и уважать "общие достижения" – борщ и Шевченко.

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Евгений Клопотенко обратился к российским шефам

Кулинар ответил российским шефам еще 3 марта, однако теперь еще раз объяснил, что борщ, котлета по-киевски, произведения Шевченко – украинское достояние, они никак не общие с Россией.

Конечно, если ты все забрал, считаешь, что все твое – на самом деле тебе нечего делить. Не обошлось и без басен об общих блюдах – серьезно, у нас есть общие блюда? Я думаю, что не нужно напоминать о том, сколько мы сделали для того, чтобы борщ мы сделали украинским,

– подчеркнул Евгений Клопотенко.

Шеф предположил, что россияне называют борщ и котлету по-киевски русскими блюдами, потому что их там готовили. Однако этот аргумент вовсе не логичен.

"Конечно, котлету по-киевски борщ готовили в России, потому что они взяли это блюдо у нас и начали готовить у себя. Почему, если ты готовишь борщ, он становится русским? Это лишь показывает логику тех людей и той нации. По последним исследованиям, все четко написано, даже первые воспоминания о борще были в Киеве. На 100 процентов знаю, что блюдо наше", – подчеркнул кулинар.

О поисках хороших россиян

Евгений Клопотенко объяснил, что сейчас невозможно достучаться до россиян, потому что они как будто на другой планете. По его мнению, сейчас не нужно обращаться к ним, а сосредоточиться именно на Украине.

"Вот есть бочка с говном, в которую бросили несколько ложек меда. Будете ли вы есть этот мед? Очевидно, что нет. Вот так и с россиянами. Не надо искать хороших россиян. Потому что надо понимать две вещи. Первая: большинство россиян, по опросу, считает, что напасть на Украину – правильное решение. Вторая: россияне, которые против войны, в основном, имеют такую ​​позицию, потому что у них забрали их блага из-за санкций, то есть если бы Россия доминировала сейчас на военном и дипломатическом поле, то россияне-обратные-пацифисты, поддерживали бы действия своей страны", – заметил кулинар.

Шеф-повар добавил, что сознательные представители российской нации, безусловно, есть, но по сравнению со 140 миллионами – это мизер.

У нас есть большие заботы, о которых мы сейчас должны думать. Поэтому не нужно выискивать мед среди говна. Это бесполезно. Если мы ищем хороших россиян, то мы все еще зависимы от России и ее мнения. Так Украина не становится ментально свободной. Лучше потратить время на строительство Украины, которая является независимой во всех ее проявлениях,

– подытожил Клопотенко.

Евгений Клопотенко о российских шефах и России: смотрите видео