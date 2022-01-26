В сети 24 января состоялась премьера документального сериала Секреты Playboy, в котором одна из бывших моделей особняка Хефнера рассказала шокирующие детали. Холли Мэдисон, которая была "главной девушкой" Хефнера в 2000-х, призналась, что покинуть дом мужчины было невозможно, ведь он их насильно удерживал и угрожал интимными записями, которые хранил.

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Такую информацию подтвердила мама одной из моделей Пи Джей Мастен, утверждающая, что у Хефнера были сексуальные записи женщин как компромат. В случае смерти основателя Playboy их должен был уничтожить его исполнительный секретарь Мэри О'Коннор. Однако все кадры вроде бы нашла и уничтожила экс-жена Кристал Хефнер.

Я нашла тысячи тех фото, о которых вы говорите, Холли Мэдисон. Я немедленно их порвала и уничтожила все до единого ради вас и всех других женщин. Они исчезли,

– сказала женщина в твиттере, сообщает EOnline.

Молодой Хью Хефнер в окружении женщин / Фото из инстаграма покойного мужчины

Наркотики, оргии и секс с овчаркой

Модель Мэдисон также рассказала, что Хефнер контролировал всех девушек, которые жили в его доме, запрещал менять свою внешность без его ведома, краситься красной помадой и общаться с другими мужчинами. В частности, в доме действовал комендантский час. По словам женщины, Хефнер также часто устраивал оргии, перед которыми накачивал своих подопечных наркотиками и психотропными препаратами.

Все было механически, я просто делала то же, что и другие девушки. Было очень противно, что Хэф категорически отказывался пользоваться презервативами,

– рассказала журналистам Холли Мэдисон.

Другая модель Линда Лавлейс однажды пьяной якобы приехала в его особняк, а хозяин и его гости воспользовались этим и изнасиловали. Тогда на вечеринке тоже была немецкая овчарка, и Линду заставили сделать животному оральный секс. В частности, все модели должны были интимно обслуживать гостей дома Хефнера. Там якобы неоднократно были Арнольд Шварценеггер, Памела Андерсон, Анджелина Джоли и другие. В общем, подробности визитов звезд строго засекречивались, а сам Хефнер их всех тайно снимал скрытыми камерами, чтобы у него был на них компромат.

"Зайчики" Хью Хефнера / Фото из инстаграма покойного мужчины

Сама же Холли Мэдисон призналась, что была влюблена в Хефнера, как и многие другие женщины, но на самом деле это был обычный Стокгольмский синдром – связь, возникающая между жертвой и агрессором.