Не стоит ставить ультиматумы, – Мишель Андраде объяснила, почему до сих пор не перешла на украинский

Певица Мишель Андраде родилась в Боливии, а в 14 лет переехала в Киев. Тогда девушке пришлось учить язык, но не украинский, а русский. Соловьину она вроде бы прекрасно понимает и обещает, что скоро перейдет на нее.

25-летняя Мишель Андраде уже пишет посты на украинском, но в повседневной жизни до сих пор общается на русском. Артистка уверяет, что это вопрос времени, и просит, чтобы на нее не давили.

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"Люди ставят такие ультиматумы, сами себя загоняют в какие-то рамки. Я считаю, что не стоит этого делать", – подчеркивает экс-подопечная Потапа.

Почему Мишель Андраде до сих пор говорит по-русски

Я поддерживаю блогеров, артистов, которые переходят на украинский язык. Я считаю, что это классно, потому что мы так влияем на людей, на массы. Мы показываем своим примером, что уважаем свою культуру, свою страну и свой язык.

– рассказала певица.

Она убеждена: нужно популяризировать украинский язык, "выводить его в народ", но не считает, что люди, которые до сих пор общаются на русском, – не патриоты Украины. "Не от языка зависит патриот ты или нет", – думает Мишель Андраде.

Однако переходить на украинский собирается. Бабушка советует ей практиковать язык каждый день.

"Я его (украинский язык, – 24 канал) очень хорошо понимаю, разговаривать тоже могу, могу песни писать на украинском языке, смотрю фильмы, все понимаю. Буду переходить понемногу, потому что для меня это тоже важно. Мне нравится украинский язык, он очень красивый", – подчеркнула артистка.

О курьезе из-за языка на съемках "Орла и решки"

В последний год Мишель Андраде не столько записывает песни, сколько снимается в тревел-шоу "Орел и решка", куда ее позвали ведущей. В одной из стран с ее съемочной группой произошел досадный инцидент, когда местные спутали их с россиянами.

Когда мы ездили с "Орлом и решкой", помню, что когда разговаривали по-русски, и нам говорили: "О, русские". И я такова: "Нет, Украина". Действительно, если бы мы говорили на украинском языке, возможно, они бы говорили: "О, Украина",

– считает певица.

Полное интервью Мишель Андраде со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (об украинском языке – на 12:07)