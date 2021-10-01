Не согласен с низкими оценками, – Алексей Суровцев о судьях на "Танцах со звездами"

Бывший участник шоу "Танцы со звездами" Алексей Суровцев пожаловался на низкие оценки его выступлений на проекте. Также он высказался о судьях. Актер заявил, что Екатерина Кухар играет роль "злого" судьи.

Украинский актер Алексей Суровцев вылетел из "Танцев со звездами" в 4 выпуске. Он согласился с тем, что его первый номер был провальным. Мужчина признал, что с танцевальной стороны выступление было не слишком техническим, однако как актер он справился хорошо.

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Суровцев об оценке на "Танцах со звездами"

Несмотря на "провальный" номер, Алексей Суровцев не согласен с такими низкими оценками от судей. В 1 выпуске актер получил лишь 7 баллов.

Мы пытались показать страсть. Думаю, с актерской стороны – справились. А вот шагов судьям оказалось мало. Однако, я не согласен с такими низкими оценками. Но с судьями не спорят. Я принимаю их мнение. Что мне еще остается?

– высказался экс-участник "Танцев со звездами".

Также знаменитость прокомментировал поведение судей на шоу. По его словам, у Влада Ямы и Максима Чмерковского всегда уместные и меткие комментарии. Однако Екатерина Кухар якобы играет роль.

"Я абсолютно согласен с каждым словом Максима Чмерковского – красавец, все всегда по делу, четко, ясно и понятно. Катя Кухар... Возможно, у нее такой образ, не знаю. Верю, что у нее такой образ, а на самом деле она хороший и очень милый человек. Наверное, быть злым судьей – ее роль. Если говорить о Владе Яме, хороший парень, всегда говорит весьма уместно. В целом все комментарии судей были к делу. Единственное, что не согласен с некоторыми оценками других участников", – заявил актер.



Алексей Суровцев и Мария Колосова / Фото с инстаграма Алексея Суровцева

Добавим, что Алексей Суровцев с разочарованием комментировал вылет из "Танцев со звездами". Он подчеркнул, что недоволен собой, но все равно не понимает, почему получал такие низкие оценки по сравнению с другими парами. По мнению актера, важным фактором была небольшая фан-аудитория, которая не смогла его спасти.

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