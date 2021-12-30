Не понимали, пьяные мы или трезвые, – Дантес вспомнил, как на Новый год напился с Олейником

33-летний Владимир Дантес неоднократно праздновал Новый год на сцене. Однако 2010-й он запомнил на всю жизнь. В тот праздничный вечер они с Олейником пели на Майдане, а чтобы согреться – пили водку.

В то время, как вся страна готовится встречать Новый год, артисты разрываются между корпоративами и новогодними огоньками. Для них праздничный период богат курьезами и смешными историями. Казусы под бой курантов случались и с Вовой Дантесом. О наиболее памятном праздновании Нового года он эксклюзивно рассказал для 24 канала.

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Как Дантес на Новый год напился водки с Олейником

Если певцу трудно определиться с лучшим празднованием Нового года, то вот с самым курьезным – запросто. Оно произошло в 2010 году, когда Дантес в составе группы "ДиО.фильмы" выступал на Майдане в Киеве.

В том году на улице была настоящая зима, минус 15. Однако юноши, чтобы соответствовать имиджу, оделись вызывающе. На Владимире были лишь узкие джинсы, майка и кожаная куртка. Во что был одет Вадим Олейник, певец не помнит, однако хорошо помнит, как они пили водку за кулисами, чтобы согреться.

В теплом помещении мы пьянели, но потом выходили и снова пили. В тот вечер мы очень напились, но выступали на сцене. Хотя до конца не могли понять, пьяные мы или трезвые. Нам было холодно и тепло одновременно. Я этот Новый год запомнил надолго,

– признается Владимир Дантес.

Владимир Дантес / Фото из инстаграма артиста

К слову, худшее празднование Нового года, которое было у артиста, прошло в подвале. В новогоднюю ночь 2007-го он пел каверы на корпоративе, где его друзья работали аниматорами. Под бой курантов тогда никому не известный Дантес сидел под землей один, тогда как все остальные развлекали заказчиков.

Дантес о лучших подарках на Новый год

Как ни странно, лучшие подарки на Новый год Владимир Дантес получал в детстве. Он старательно писал письма Деду Морозу, а родители добросовестно исполняли все его желания.

В детстве, помню, написал письмо Деду Морозу. Я хотел две упаковки киндер-сюрприза. Мне подарили одну, и я был самым счастливым ребенком. Тогда я собирал бегемотов, мне не хватало повара, а тут он у меня появился – повар в переднике и с ложкой в руках,

– с ностальгией вспоминает певец.

"Мне кажется, любой подарок – это классная штука", – заметил Дантес.