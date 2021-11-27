Не опускаю руки, – Валерий Харчишин о неизлечимой болезни сына

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин признался, что его 14-летний сын Евгений страдает неизлечимой болезнью. Артист не опускает руки и верит, что однажды сны выздоровеет.

Артист не скрывает, что диагноз сына повлиял на их отношения с женой. Валерий и Юлия заботятся о больном сыне и совсем забыли друг о друге.

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Валерий Харчишин о болезни сына

Мужчина не рассекретил диагноз сына, однако отметил, что эта болезнь не забирает жизнь, а просто навсегда изменяет ее. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Харчишин верит, что Евгений поправится. Один из украинских медиков рассказывал исполнителю, что были случаи, когда он лечил людей, однако уже в зрелом возрасте.

Я не опускаю руки. Убедил себя в том, что не стоит менять ребенка, живущего в новых реалиях. Сейчас думаю больше не о том, как сын будет жить, когда я и жена живы. Думаю о том, как он будет, когда мы уйдем из жизни,

– поделился Валерий.

В браке Валерий и Юлия состоят с 2009 года. Однако болезнь сына не укрепила их отношения, а разрушила их.

Валерий Харчишин с женой / Фото из инстаграма Юлии

"Каждый отдельно жил жизнью больного ребенка и не считался друг с другом. Нельзя сказать, что я не пытался наладить или не делал шагов навстречу. Возможно, неправильно делал их. Возможно, жена неправильно делала. У нас есть общие дети. Мы должны заботиться о них. Мы друзья, близкие люди. Никто ни с кем горшки не бил, не ссорился", – рассказал музыкант.

3 года назад группа "Друга ріка" презентовала песню "Секрет". Это исповедь Валерия Харчишина о болезни сына и испытаниях, которые теперь приходится проходить: "Надо было идти к психологу, а я решил написать песню".

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