Не нагулялся, – звезда "Крепостной" Тарас Цимбалюк рассказал, почему бросил первую жену
Источник:"Мой секрет"
Сексимвол украинского кино Тарас Цимбалюк женат второй раз. Его первой женой была одногруппница Ангелина, однако этот брак не удался. Актер не любил девушку, его влекло к другим женщинам.
Мало кто знает, что 32-летний Тарас Цимбалюк ушел от первой жены. Они встречались два года, а их брак продолжался полтора. Однако уже через несколько месяцев после свадьбы актер понял, что совершил ошибку.
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Я понял, что вообще не нагулялся, это не мой человек, и мы, видимо, поспешили. Мы были совершенно разные, меня влекло к другим женщинам,
– заявил Цимбалюк.
Более того, он признался, что не делал предложение Ангелине, разговоры о свадьбе заводила она. Однако поженились они из-за ремонта, который актер сделал в квартире девушки и ее мамы.
"Я начал более или менее зарабатывать. Ангелина с мамой два года жили в квартире без ремонта. Помню, что сделал им полностью ремонт, и тут приехала ее бабушка и говорит: "Ну, Тарас, ты уже тут ремонт сделал". И моя мама говорит: "Чего ты себе квартиру не купил? Зачем чужим людям ремонт сделал? Уже тогда женись". Я как-то походил с этими мыслями, и мы поженились", – вспоминает Тарас Цимбалюк.
Тарас Цымбалюк с мамой / Фото из инстаграма актераПримечательно, что своей второй жене Тине Тарас Цимбалюк сделал предложение в прямом эфире "Танцев со звездами". Он вручил девушке огромный букет белых роз и кольцо, а та ответила ему "да".
Сейчас звезда сериала "Крепостная" понимает, что в первом браке не чувствовал себя мужчиной, главой семьи. В их союз постоянно вмешивались мамы, бабушки, которые говорили, как и что делать.
Так, Тарас Цимбалюк первым заговорил о разводе. Они попытались пожить отдельно, однако после этого так и не съехались. Сейчас девушка живет за океаном и готовится к свадьбе. Интересно, что деньги на билет ей дал бывший.
Думаю, обида осталась. За то, что я бросил ее, грубо говоря,
– заявил актер.
Интересно, что сам он счастлив во втором браке. В июле 2021 года Тарас Цимбалюк вступил в брак с визажистом Тиной Антоненко, которая взяла его фамилию. Свадьбу влюбленные сыграли в Карпатах в присутствии 15 самых близких людей. Все потому, что они устали от слухов и внимания прессы.
Тарас Цимбалюк со второй женой Тиной / Фото из инстаграма актера