Не могу в это поверить, – жена Павлика показала фото с Киева, сделанное до войны

Жена музыканта Виктора Павлика поделилась новым сообщением. Она показала фото, которое сделала за день до российского вторжения, и поделилась, что не знает, когда удастся прийти в себя.

Екатерина Репяхова поделилась с фанами фотографией, которую сделала 23 февраля – перед полномасштабным вторжением. Жена музыканта поделилась, что еще тогда они проживали привычную жизнь – мечтали, творили и действовали.

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Жена Виктора Павлика показала фото, сделанное до войны

Звездная жена поделилась, что тогда не представляла, что им придется переживать впоследствии.

Завтра начнется полномасштабная война. Разрушение, смерть, насилие. Я не могу в это поверить до сих пор. Я не знаю сколько нам понадобится времени прийти в себя. Но мы точно придем в себя. Мы посмотрим на все это другими глазами. Мы будем жить уже в другой стране,

– написала Екатерина Репяхова.

"В еще более успешной, независимой, осознанной стране. Мы станем и уже осознаны с тотальной переоценкой ценностей. Мы все это переживем. И такие глобальные изменения не пройдут бесследно. Все обязательно будет гораздо лучше, чем было", – добавила она.



Екатерина Репяхова с сыном в Киеве / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Отметим, что жена Владимира Остапчука также показывала фото, сделанное еще до полномасштабной войны. Тогда у нее было множество планов, однако уже утром на следующий день все изменилось.