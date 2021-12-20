"Не могу описать чувства": Елена Усенко со слезами попрощалась с детским Евровидением

14-летняя вокалистка Елена Усенко получила 6 место на конкурсе Детское Евровидение в Париже. Уже совсем скоро девушка отправится домой в Белую Церковь, а пока со слезами прощается на конкурсе.

Елена Усенко выступила на сцене Детского Евровидения 19 декабря под номером 12. Событие состоялось в концертном зале La Seine Musicale, который расположен на острове Сегин на реке Сена.

К слову Детское Евровидение-2021: как выступила представительница Украины Елена Усенко

Победу на конкурсе одержала представительница Армении, но украинка тоже заняла достойное шестое место в списке с авторской песней "Важіль". В день выступления она опубликовала совместное видео с Александром Балабановым, который в прошлом году представлял Украину на конкурсе, держа в руках украинский флаг. Она заявила, что не разочарована и это лишь начало для нее.

Однако сегодня она опубликовала еще одно видео, где прощается с ребятами из Испании и Польши и других стран, с которыми за время приготовлений успела сдружиться. Все они плачут и обнимают друг друга.

Детское Евровидение – это любовь! Друзья, я вас так люблю. Не могу поверить, что это конец конкурса. То, что мы скоро будем дома. Я просто ... я просто не могу описать свои чувства. Я просто вас люблю. Еще увидимся! Обещаю! Евровидение ждет нас!

– написала в инстаграме растроганная Усенко.

откровенный разговор Елены Усенко с 24 каналом читайте по ссылке . Накануне Детского Евровидения она поделилась личными переживаниями и этапами подготовки к событию.

Елена Усенко спела песню "Важіль" и показала свою репетицию: смотрите видео