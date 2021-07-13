Не хватает папы, – жена Монатика растрогала милым фото с сыновьями

Жена мультиартиста Монатика Ирина поделилась милым селфи с сыновьями. Женщина рассказала, что сейчас ей не хватает только мужа, который "много работает".

Звездные супруги Ирина и Дмитрий Монатик уже не скрывают лица сыновей Даниила и Платона. Поэтому часто делятся их трогательными фото, которые покоряют сеть.

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Фото Ирины Монатик с сыновьями

Жена мультиартиста сделала милое селфи в зеркале лифта торгового центра в Киеве. Там мама проводила время с сыновьями – Даниилом и Платоном. Ребята облокотились на перила и улыбались.

Она позировала в черном топе без рукавов, который соединила с асимметричной серой юбкой. Стильный look дополнили босоножки, солнцезащитные очки и сумочка. Ирина уложила волосы локонами и сделала легкий макияж.

Жена Монатика поделилась, что сейчас им не хватает только папы. Монатик сегодня сообщил, что вечером проведет концерт в Турции, а через 4 дня выступит в Одессе.

Любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчики. Только не хватает папы, который очень много работает. Сильно скучаем,

– написала Ирина Монатик.



Ирина Монатик с сыновьями / Фото из инстаграма Ирины Монатик

Новое фото сыновей Монатика очаровало сеть. Поклонники поделились впечатлениями от фото в комментариях: