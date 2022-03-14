Не чувствует себя в безопасности: Гарри не поедет в Британию на панихиду за принцем Филипом

Принц Гарри сообщил, что не приедет в Великобританию на панихиду за покойным принцем Филиппом. Все потому, что он и его семья не чувствует себя в безопасности.

29 марта 2022 года в Вестминстерском аббатстве должна состояться панихида за покойным герцогом Эдинбургским. Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года.

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Принц Гарри не приедет в Великобританию

Внук королевы Елизаветы II не поддержит бабушку на панихиде. Это его решение подтвердил пресс-секретарь.

Принц Гарри считает, что его семья не может чувствовать себя в безопасности, находясь в Великобритании.

Почему Гарри не чувствует себя в безопасности

Еще в январе этого года принц Гарри подал в суд на правительство Елизаветы II. Такое произошло впервые в истории – член королевской семьи оказался недовольным правлением монархини.

Дело в том, что после отказа быть членами монаршей семьи принц Гарри с семьей не могли охраняться полицейскими (им выплачивали зарплату из средств налогоплательщиков). Герцог хотел оплатить охрану из собственного кармана, но ему отказали в МВД Британии. Юристы принца Гарри подали иск, чтобы обжаловать это решение.