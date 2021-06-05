Не было денег на такси, – Ольга Фреймут о сложном периоде материнства

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своем опыте воспитания детей. Она поделилась советом и вспомнила, как не могла отвезти больную дочь Злату в больницу.

Успешная украинская телеведущая Ольга Фреймут удачно сочетает воспитание троих детей и карьеру. Она поделилась своим опытом материнства.

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Совет от Ольги Фреймут

Звезда рассказала, что бы хотела посоветовать молодым мамочкам в воспитании детей: "Нужно больше доверять детям. Они хоть и маленькие, но это отдельные вселенные. Когда ты боишься, что ребенок замерзнет или будет голоден, нужно ему доверять. Если замерзнет, то подойдет к кардигану, если голодный – скажет, что хочет есть".

Если честно – мне повезло с семьей, потому что мой муж гораздо более ответственный отец, чем я мама. Всю нашу семью он взял под свое крыло,

– поделилась Ольга Фреймут.

Телеведущая добавила, что муж Владимир часто помогает в воспитании детей. Когда она занята работой, то Локотко целиком берет на себя ответственность. Ольга подчеркнула, что для женщины важна помощь второй половинки.



Ольга Фреймут с семьей / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Ольга Фреймут о периоде безденежья

Знаменитость призналась, что у нее был разный опыт материнства – 9 лет она была одинокой.

Когда у меня была только Злата, это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет – это на твоей ответственности. Не имеешь возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь – это твоя ответственность,

– поделилась телеведущая.

Ольга Фреймут вспомнила момент, когда ее 4-летняя дочь Злата заболела воспалением легких: "Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси и это страшное ощущение. Поэтому мой совет – выходить замуж сознательно, рожать, если есть возможность, от того, кого ты любишь, и тогда помогут те, кто тебя любит, поможет Бог и помогут сами дети, – подытожила журналистка.

Напомним, недавно Ольга Фреймут и Владимир Локотко праздновали годовщину свадьбы. Как подарок, муж телезвезды пообещал ей шопинг в Великобритании.