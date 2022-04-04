Не арендует жилье: Игорь Кондратюк признался, где проживает во Львове

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк выехал из дома под Киевом, когда в нескольких километрах от его дома были российские танки. Сейчас он проживает во Львове в помещении одной из фирм, принимающих переселенцев.

Львов принял десятки тысяч переселенцев из городов, где продолжаются активные боевые действия. 2 марта Игорь Кондратюк вместе с женой и собакой тоже переехал туда.

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Де Кондратюк живет во Львове

Продюсер поддерживает армию финансово. Он признался, что не перечисляет сотни тысяч гривен каждый день, но сейчас помогает, как может.

Во Львове мужчина не арендует жилье, а остановился в одной из фирм, отдавших свои помещения для переселенцев.

Я с женой и собакой сейчас в помещении фирмы, которую обустроили для того, чтобы люди, вынужденные покинуть родные дома, могли здесь жить,

– рассказал Игорь.

14 марта Игорь Кондратюк праздновал 60-летие. И именно в этот день русские кафиры попали снарядом в его дом под Киевом. Продюсер рассказывал, что "сюрприз" от захватчиков прилетел в его любимое место – кабинет. Игорь и его жена расстроены, однако отмечают, что их проблемы – это ничто по сравнению с тем, что переживают люди в Харькове или в Мариуполе.