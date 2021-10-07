Назван лауреат Нобелевской премии по литературе 2021
Источник:офіційний сайт Нобелівської премії
Одной из последних премий комитет Нобелевской премии назвал в области литературы – 7 октября. Лауреатом награды стал Абдулразак Гурна – танзанийский прозаик.
Романист и прозаик Абдулразак Гурна, который живет и работает в Великобритании, получил Нобелевскую премию по литературе "за его бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".
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Что известно об Абдулразаке Гурне
Абдулразак Гурна родился в 1948 году в Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. По политическим причинам в стране переехал в Великобританию в 1968 году, с тех пор там и проживает. Мужчина два года преподавал в университете в Нигерии, впоследствии, в 1982-м, защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании, а уже в 1985 стал там преподавателем, читая лекции о постколониальной литературе.
Сейчас как профессор возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в этом же университете в Кенте. Параллельно Гурна является редактором нескольких изданий, а также автором исследований ряда современных постколониальных писателей. За время своего творчества Абдулразак Гурна был включен в шортлист премии Коста и Букеровской премии. Среди его прозаических произведений стоит отметить следующие:
- "Память об отъезде" (англ. Memory of Departure1987)
- "Путь паломников" (Pilgrims Way, 1988)
- "Дотти" (Dottie, 1990)
- "Рай" (Paradise, 1994)
- "Восхищение тишиной" (Admiring Silence, 1996)
- "У моря" (By the Sea, 2001)
- "Дезертирство" (Desertion, 2005)
- "Моя мать жила на ферме в Африке" (My Mother Lived on a Farm in Africa, 2006)
- "Последний подарок" (The Last Gift, 2011)
- "Сердце из гравия" (Gravel Heart 2017)
Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете, правда, букмекеры уже делали свои прогнозы. Победителям Нобелевской премии 2021 года предусматривают вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).
Объявление победителя Нобелевской премии по литературе: видео онлайн
Нобелевская премия: прошлое и настоящее
- Отметим, что в 2020 году Нобелевский комитет присудил премию американской поэтессе Луизе Глюк "за уникальный поэтический голос, который с аскетической красотой делает индивидуальное бытие универсальным".
- Относительно украинских выдвиженцев на Нобелевскую премию по литературе в 2021 году, то таких не было. Правда, парламент голосовал о выдвижении Лины Костенко на Нобелевскую премию в 2022 году.
- В 2021 году победительница "Нобеля" по литературе 2018 года Ольга Токарчук, которая имеет украинские корни, приняла участие в украинском литературном фестивале BookForum как онлайн-гость. Самые яркие цитаты из ее разговора вы можете прочитать здесь.