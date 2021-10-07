Назван лауреат Нобелевской премии по литературе 2021

Одной из последних премий комитет Нобелевской премии назвал в области литературы – 7 октября. Лауреатом награды стал Абдулразак Гурна – танзанийский прозаик.

Романист и прозаик Абдулразак Гурна, который живет и работает в Великобритании, получил Нобелевскую премию по литературе "за его бескомпромиссное и сочувственное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Интересно Исследователи из университета Шевченко – соавторы нобелевского лауреата по химии Листа

Что известно об Абдулразаке Гурне

Абдулразак Гурна родился в 1948 году в Занзибаре в семье мусульман арабского происхождения. По политическим причинам в стране переехал в Великобританию в 1968 году, с тех пор там и проживает. Мужчина два года преподавал в университете в Нигерии, впоследствии, в 1982-м, защитил докторскую степень в Кентском университете в Великобритании, а уже в 1985 стал там преподавателем, читая лекции о постколониальной литературе.

Сейчас как профессор возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в этом же университете в Кенте. Параллельно Гурна является редактором нескольких изданий, а также автором исследований ряда современных постколониальных писателей. За время своего творчества Абдулразак Гурна был включен в шортлист премии Коста и Букеровской премии. Среди его прозаических произведений стоит отметить следующие:

"Память об отъезде" (англ. Memory of Departure1987)

"Путь паломников" (Pilgrims Way, 1988)

"Дотти" (Dottie, 1990)

"Рай" (Paradise, 1994)

"Восхищение тишиной" (Admiring Silence, 1996)

"У моря" (By the Sea, 2001)

"Дезертирство" (Desertion, 2005)

"Моя мать жила на ферме в Африке" (My Mother Lived on a Farm in Africa, 2006)

"Последний подарок" (The Last Gift, 2011)

"Сердце из гравия" (Gravel Heart 2017)

Согласно правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете, правда, букмекеры уже делали свои прогнозы. Победителям Нобелевской премии 2021 года предусматривают вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).

Объявление победителя Нобелевской премии по литературе: видео онлайн​

Нобелевская премия: прошлое и настоящее