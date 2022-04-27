Нажмет ли Путин на "ядерную кнопку": Игорь Кондратюк дал свой прогноз

Телеведущий и кандидат биологических наук Игорь Кондратюк не берется утвердительно говорить, насколько опасна ядерная угроза Украине со стороны России. Однако, опираясь на мнения военных экспертов, надеется, что Путин не нажмет "ядерную кнопку".

Игорь Кондратюк сказал, что не хочет быть провидцем и выражаться в сфере, в которой не разбирается. Но слушает и читает профессионалов своего дела.

К слову Я бы хотел, чтобы 1 сентября дети пошли в школу, – Кондратюк предположил, как долго может быть война

Не знаю, не буду выступать провидцем, достаточно прочесть людей, которые считают себя военными экспертами. В основном люди считают, что нет, что это паранойя и ему (Путину, – Showbiz 24) это ничего не даст, и смысла в этом нет. Но клянусь, когда первый "зеленый человечек" появился возле воинской части в Крыму, это тоже уже была паранойя и она ему ничего не дала в долгосрочной перспективе,

– заметил Кондратюк.

Мужчина иронически отметил, что он также не является экспертом по психиатрии, поэтому не знает, что на уме у главы Кремля.

"Я по образованию физик, кандидат биологических наук, а уже потом стал телеведущим и что-то пробую в кино, но я вообще далек от психиатрии. Поэтому об этой паране мне говорить неуместно и неквалифицированно", – добавил продюсер.

Игорь Кондратюк на шоу "Слава+": видео онлайн