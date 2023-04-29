Назар Грабар получил ранение на передовой: он стал ветераном войны

Модель и танцовщик, а с начала вторжения воин ВСУ Назар Грабар получил удостоверение участника боевых действий и отличие "Ветеран войны". Он рассказал о цене, которой ему далась награда.

Танцовщик, модель и актер Назар Грабар пошел в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. На днях он сообщил, что получил отличие "Ветеран войны".

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Воин ВСУ Назар Грабарь рассказал о ранениях

На личной странице защитник опубликовал фото удостоверения участника боевых действий и медаль "Ветеран войны". Но он заметил, что приветствовать его не нужно: ни одна награда не стоит того, чем платят защитники на фронте.

Я бы в жизни не хотел получать такие удостоверения, медали, ордена или те навыки, которые есть сейчас. Ни одна медаль не стоит той цены, которую платят сейчас военные на передовой. Всегда помните, по какой цене дается чашка кофе в Свободной и Независимой Украине.



Грабар стал ветераном войны / Фото с инстаграма Назара Грабаря

Назар Грабар также поделился фотографиями, на которых в тот момент был с ранением в районе груди. Он отметил, что получил его еще зимой.



Назар Грабар с ранением / Фото из инстаграма Назара Грабаря

Назар Грабар с ранением / Фото из инстаграма Назара Грабаря

Брат Назара погиб на войне

В ВСУ Назар Грабар ушел не сам, а с братом Ильей. В декабре защитник объявил ужасное известие о его гибель. Как сообщил Назар, это произошло в бою с оккупантами.

Танцовщик ранее рассказывал, что его квартира в Буче уничтожена: пробиты стены, разбиты окна. Когда Назар приезжал домой на женитьбу брата (Илья женился летом), то отыскал дома наручники, пристегнутые к батарее. Он признавался, что было тяжело находиться в помещении, где оккупанты устроили штаб-квартиру.