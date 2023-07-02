Назар Грабарь и его погибший брат получили награды от Залужного: фото

Танцовщик и модель Назар Грабар с началом полномасштабной войны вместе с братом вступил в ряды ВСУ. Ребята добровольно пошли защищать страну и получили почетные награды главнокомандующего ВСУ. К сожалению, брат Назара посмертно.

Напомним, родной брат Назара Грабаря погиб в декабре 2022 года. Недавно танцовщик рассказывал, как узнал о гибели Ильи.

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Назар опубликовал фото с награждения в своих Инстаграм-сторисах. Защитнику вручили нагрудный знак "Стальной крест".

В то же время его брата, Илью Грабара, погибшего в бою, посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.



Назар Грабар получил награду / Фото с его инстаграммы

Отметим, что орден его погибшего брата получила мама защитников Людмила Голуб, выступившая с эмоциональной речью. На сцене женщина не смогла сдержать слезы.

Я не имею права жить так, как жила раньше. Ибо Илия сказал: я иду защищать вас. Каждый день ложатся лучше: историки, музыканты, актеры... Люди, я вас очень прошу, давайте жить за тех, кто там ложится. Все зависит от нас,

– сказала Людмила Николаевна.



Мама Назара и Ильи Грабара / Фото из инстаграммы Назара

Зрители были умилены речью мамы защитников, они не могли сдержать слез и долго аплодировали героям стоя.

Напомним, что Назар Грабарь принял решение уйти на фронт именно благодаря брату. Тот тронул его словами поддержки. "Он бы меня самого не пустил. Так же, как и я его", – говорил ранее Грабарь.

Зимой Назар получил ранение у груди на передовой. Впоследствии ему предоставили удостоверение участника боевых действий и отличие "Ветеран войны".

А его брат Илья Грабарь погиб на войне в декабре 2022 года при выполнении боевого задания. Назар будет больно воспринял эту новость.