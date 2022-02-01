Навстречу любви: создатели "Холостяка" рассекретили, как создавали проморолик 12 сезона

Уже этой весной Украина увидит премьеру 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем нового сезона стал Алекс Топольский, который ошеломил невероятно красивым промороликом.

Миллионы поклонников реалити-шоу нетерпеливо ждут начало нового сезона, где "Холостяк" будет искать свою любовь. Как всегда, перед премьерой презентовали невероятное промо.

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Как снимали проморолик "Холостяка-12"

В ролике можно увидеть путешествие в Соединенные Штаты Америки, которое удалось реализовать благодаря современным технологиям. Съемки проходили в студии виртуального производства One location с использованием LED-экранов, Unreal Engine, nDisplay, системы трекинга камеры и объектов. С помощью LED-экранов создателям шоу удалось построить локацию пентхауса, в котором происходят события, а также воссоздать реалистичное ощущение дождливого Нью-Йорка за окном. Именно такие технологии используются в Голливуде во время съемок фильмов и сериалов.

Перед съемками проморолика Алекс находился на съемках в течение 30 часов. Несмотря на усталость он был готов сниматься столько, сколько требовалось. "Холостяк" бегал ради идеальных дублей в морозную погоду ночью.

Создатели реалити-шоу отметили, что он очень взвешенный, спокойный, но и не без чувства юмора. Он имел возможность сравнить съемки в Голливуде, которые видел собственными глазами, и в Украине, и отметил, что у нас киноиндустрия развита на очень высоком уровне.

Кадры со съемок проморолика "Холостяка" / Фото из инстаграма шоу