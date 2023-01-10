Эллен Дедженерес показала бурное наводнение перед своим домом в Калифорнии: устрашающее видео

В Калифорнии льют сильные дожди, и наводнение досталось к элитному району Монтесито, где живут принц Гарри, Опра Уинфри, Ариана Гранде, Эллен Дедженерес и другие звезды. Телеведущая вышла в твиттер и показала бурный поток прямо перед своим домом.

Комедиантка с первых уст рассказала о сильном наводнении, поразившем Санта-Барбару. Прибрежный городок Монтесито хоть и под обязательной эвакуацией, но ее дом расположен на возвышении, поэтому службы разрешили остаться. Эллен Дедженерес воспользовалась этим, чтобы показать многомиллионной аудитории, что происходит в Южной Калифорнии.

Важно Калифорнию накрыло мощным наводнением: под угрозой район, где живут звезды

Эллен Дедженерес показала мощное наводнение в Калифорнии

Этот ручей рядом с нашим домом никогда не течет, никогда. Его высота, наверное, около девяти футов (около 3 метров, – 24 канал), и он поднимется еще на два фута (60 сантиметров, – 24 канал). Мы должны быть добрее к матушке-природе. Потому что мать-природа не довольна нами,

– сказала взволнованная Эллен Дедженерес на камеру.

"Монтесито под обязательной эвакуацией. Мы находимся на повышении, поэтому они попросили нас спрятатся на месте. Пожалуйста, будьте в безопасности все", – добавила звезда в подписи.

Эллен Дедженерес также заметила странное совпадение – наводнение произошло на пятую годовщину масштабных оползней в Монтесито, которые забрали жизни 23 человек и разрушили 59 домов. Это произошло утром 9 января 2018 года.