Наталка Карпа сообщила о кризисе в отношениях с мужем
Источник:"Звездный путь"
Украинская певица Наталья Карпа призналась, что сейчас в ее семье наступил кризис. Звезда поделилась, что она снова начала испытывать потребность защититься от очередного удара ножом в сердце.
Известная украинская певица Наталья Карпа уже 5 лет состоит в браке с Евгением Тереховым. Однако сейчас отношения звезды с мужчиной находятся под угрозой.
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Наталка Карпа о кризисе в браке
Исполнительница призналась, что сейчас семья находится в непростой ситуации.
Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова начала ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удара ножом,
– поделилась певица.
Наталка Карпа воздержалась от деталей. Однако она отметила, что тему проблем в браке она осветила в своих композициях.
"Слушайте песни. Там очень много сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет бороться и воевать за свою семью. Что бы там ни было", – рассказала звезда.
Наталка Карпа с мужем и дочкой / Фото из инстаграма Наталки Карпы
Что известно о браке Натальи карпы
- Наталья и Евгений познакомились на концерте для ветеранов АТО. Мужчина признавался, что с первого взгляда почувствовал симпатию к певице. Вечером после концерта они поужинали вместе, а Карпа предложила мужчине посетить Львов.
- Пара встретилась снова только через несколько месяцев. 1 января Евгений приехал во Львов, а там узнал, что Наталья – одинокая. Ночью 14 февраля Терехов сделал артистке предложение. Он признался в любви на сцене и подарил певице огромный букет белых роз.
- Через 3 года после женитьбы знаменитость забеременела. В конце декабря 2019 года Наталья родила девочку Злату, которой скоро будет 2 года.