Наталка Карпа сообщила о кризисе в отношениях с мужем

Украинская певица Наталья Карпа призналась, что сейчас в ее семье наступил кризис. Звезда поделилась, что она снова начала испытывать потребность защититься от очередного удара ножом в сердце.

Известная украинская певица Наталья Карпа уже 5 лет состоит в браке с Евгением Тереховым. Однако сейчас отношения звезды с мужчиной находятся под угрозой.

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Наталка Карпа о кризисе в браке

Исполнительница призналась, что сейчас семья находится в непростой ситуации.

Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова начала ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удара ножом,

– поделилась певица.

Наталка Карпа воздержалась от деталей. Однако она отметила, что тему проблем в браке она осветила в своих композициях.

"Слушайте песни. Там очень много сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет бороться и воевать за свою семью. Что бы там ни было", – рассказала звезда.



Наталка Карпа с мужем и дочкой / Фото из инстаграма Наталки Карпы

Что известно о браке Натальи карпы