Наталка Денисенко показалась с ранами на лице: актриса рассказала, что произошло
Источник:Наталка Денисенко
Актриса Наталка Денисенко в соцсетях неожиданно показалась с царапинами на лице. Звезда рассказала, что они появились случайно.
Наталка Денисенко на несколько дней скрылась из инстаграма. Позже она вернулась к поклонникам и показала новое фото, где видно, что у звезды царапины на лице.
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Наталка Денисенко рассказала, откуда у нее царапины
Исчезла со сториз, потому что были тяжелые съемочные дни… Надо было немного отдохнуть. Про царапины расскажу, но немного позже,
– сообщила актриса.
Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз
Впоследствии Наталка Денисенко ответила взволнованным поклонникам, что случилась. Ситуация оказалась случайностью.
"Рассказываю быстро, как у меня появились эти царапины. После первого съемочного дня я приехала домой, сходила в душ, распарила лицо и стала подметать пол. У меня такой совок с длинной ручкой. Я подметала и просто "клюнула" в эту ручку. Она сделала мне царапины. Царапины от совка", – отметила Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз
- Заметим, актриса часто делится с поклонниками происходящим в ее жизни. Ранее Наталка Денисенко рассказывала, как сделала неудачную операцию.
- Актриса посещала стоматолога, но опоздала на прием. Поэтому ей удалили один зуб вместо двух. Кроме того, хирург ошибся и удалил звезде не тот зуб, который болел.