Наталка Денисенко показалась с ранами на лице: актриса рассказала, что произошло

18 ноября 2023, 08:35
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Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко в соцсетях неожиданно показалась с царапинами на лице. Звезда рассказала, что они появились случайно.

Наталка Денисенко на несколько дней скрылась из инстаграма. Позже она вернулась к поклонникам и показала новое фото, где видно, что у звезды царапины на лице.

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Наталка Денисенко рассказала, откуда у нее царапины

Исчезла со сториз, потому что были тяжелые съемочные дни… Надо было немного отдохнуть. Про царапины расскажу, но немного позже,
– сообщила актриса.


Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз

Впоследствии Наталка Денисенко ответила взволнованным поклонникам, что случилась. Ситуация оказалась случайностью.

"Рассказываю быстро, как у меня появились эти царапины. После первого съемочного дня я приехала домой, сходила в душ, распарила лицо и стала подметать пол. У меня такой совок с длинной ручкой. Я подметала и просто "клюнула" в эту ручку. Она сделала мне царапины. Царапины от совка", – отметила Денисенко.


Наталка Денисенко / Фото с инстаграм-сториз

  • Заметим, актриса часто делится с поклонниками происходящим в ее жизни. Ранее Наталка Денисенко рассказывала, как сделала неудачную операцию.
  • Актриса посещала стоматолога, но опоздала на прием. Поэтому ей удалили один зуб вместо двух. Кроме того, хирург ошибся и удалил звезде не тот зуб, который болел.
Автор: Марія Касій