Наталью Денисенко едва не изнасиловали, когда ей было 8 лет

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко поделилась личной драмой. В детстве актрису едва не изнасиловал маньяк. Она сумела убежать от него, однако так и не рассказала родителям о пережитом.

В интервью Маше Ефросининой Наталья Денисенко рассказала, что могла стать жертвой педофила в 8 лет. Она вспомнила день, когда одна гуляла на детской площадке и заметила рядом подозрительного "большого рыжего мужика".

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Тогда она хотела позвать на улицу подругу, однако девочка была занята. Когда Денисенко спускалась обратно, в подъезде на нее набросился тот самый маньяк.

Он меня схватил, зажал рот и начал тереться. Я, конечно же, чувствовала, что у него там что-то. Я понимала, что это такое, но со мной родители не говорили на эту тему – советское воспитание, секса нет,

– рассказала Наталья Денисенко.

Звезда сериала "Крепостная" добавила, что мужчина стал тащить ее наверх, однако она вырвала руку и била по звонкам. Тот испугался и отпустил девочку. Наталья Денисенко вернулась домой очень напуганная и тряслась, однако так и не объяснила маме, что на самом деле произошло.

"Я пришла домой, и все, что я могла сказать маме: "Меня напугал дядя", – вспомнила актриса.

Сейчас Наталья Денисенко очень много внимания уделяет сексуальному воспитанию сына Андрея. Малышу всего 3 года, а он уже понимает, что никто не должен трогать его тело.

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