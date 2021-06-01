Наталья Могилевская восхитила образом в атласном платье с корсетом: смелое фото

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась новым фото с поклонниками. Она покорила сеть трендовым образом в бежевом платье.

Известная украинская певица Наталья Могилевская на днях посетила одну из утренних программ. Фотографией со съемок знаменитость поделилась в личном блоге и восхитила сеть.

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Образ Натальи Могилевская

Для очередного рабочего дня звезда выбрала стильный и необычный аутфит. Она предстала перед камерой в бежевом атласном платье с объемными рукавами длины миди. Изюминками образа стали черный корсет, удачно подчеркивавший фигуру, а также кружевные колготы.

Артистка соединила наряд с ярко-желтыми кроссовками на массивной подошве. Дополнениями смелого look стали длинная золотая цепочка на шее и кольца.

Наталья Могилевская распустила волосы и уложила их легкими волнами. Из нескольких тонких прядей она заплела косички, что придало аутфиту свежести. На лице звезда сделала макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Новая фотография Натальи Могилевской очаровала сеть. Кадр набрал более 16 тысяч лайков и множество комментариев: