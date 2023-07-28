Твой голос изнутри помогал, – Могилевская умилила обращением к маме, которой не стало
Источник:Наталья Могилевская
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась архивным фото со своей мамой Ниной Петровной, которой не стало в 2013 году. Артистка умилила до слез обращением к умершему близкому человеку.
Напомним, что в начале полномасштабной войны в Могилевской также умер дядя. Артистка признавалась, что после смерти родителей он был единственным родным человеком для нее.
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Теперь певица напомнила, что 31 июля будет годовщина со дня смерти ее матери – проходит ровно 10 лет. На странице в Инстаграмм Наталья Могилевская поделилась фотографией, где ее мама изображена в молодости.
Мама Натальи Могилевской в молодости / Фото с ее инстаграммы
Певица сообщила, что именно 31 июля в Киеве отыграет свой спектакль "Дочки" на сцене драмтеатра им. Леси Украинки. По ее словам, спектакль – это разговор с мамой.
Я вспоминаю тайные моменты своего детства, плачу, шучу над тем, как я взрослела. Рассказываю, с какими трудностями и победами столкнулась при жизни. И, как ты, моя прекрасная мама, и твой голос изнутри, помогали мне найти выход, обойти кризис и прийти к победам,
– написала Могилевская.
Наталья Могилевская с мамой / Фото с ее инстаграммы
Кроме того, певица показала фотографию, дна которой она еще совсем маленькая позирует вместе с мамой и папой. Могилевскую на кадрах едва можно узнать.
Наталья Могилевская в детстве с мамой и отцом / Фото с ее инстаграммы
Умерла женщина 31 июля 2013 года. Уже 1 августа Нину Петровну пели в Киево-Печерской лавре, а похороны прошли на Лесном кладбище, где похоронен отец Натальи.