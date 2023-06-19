В километрах от фронта: Могилевская отправилась на деоккупированные территории Донбасса

Украинская певица Наталья Могилевская посетила освободившуюся часть Донбасса. Звезда показалась на деоккупированной территории и поделилась впечатлениями от поездки.

Артистка опубликовала фото без макияжа на фоне цветущего поля льна. Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Наталья Могилевская помогала украинцам и ни разу не покидала Украину.

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Теперь Могилевская посетила деоккупированные территории Донбасса.



Наталья Могилевская на фоне донецких степей / Фото из ее инстаграммы

Звезда поделилась впечатлениями от поездки.

Деоккупированные территории. Линия фронта. Война. Даже поверить невозможно, видя это уютное поле льна, из прекрасной культуры которой делают еду, одежду, лекарства. Смотришь – и в голове не укладывается, какой ужас творится в нескольких километрах отсюда…,

– написала она.

Могилевская призналась в любви к Украине и пожелала всем украинцам победы.



Наталья Могилевская показала донецкие степи / Фото с ее инстаграммы

За несколько дней до этого звезда выступила в Изюме. Она спела для военных и местных жителей, продолжающих жить вблизи линии фронта.

Ранее Натальи Могилевской "прилетело" за пиар на тему войны, на что певица резко ответила Она поставила на место всех, кто критикует ее работу на культурном фронте. По ее словам, такие "диванные критики" обычно сами ничего для страны не делают.

Кроме того, шквал критики на Могилевскую рухнул и в прошлом году после выхода клипа на песню "Я дома". Видео она сняла на руинах в Буче, Ирпене, Гостомеле и объясняла это так: "Я решила снимать там, чтобы донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".