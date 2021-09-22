Наталья Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад: архивные фото певицы

Известная украинская певица Наталья Могилевская обнародовала архивные фото со съемок для глянца Elle, которые происходили 12 и 14 лет назад. На фото артистка предстала в эффектных образах и с разным цветом волос.

В этом году украинскому Elle исполняется 20 лет. По этому случаю некоторые знаменитости, которые позировали в фотосессиях для глянца, вспоминают интересные съемки и делятся приятными воспоминаниями с поклонниками.

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Архивные фото Натальи Могилевской

К звездам, которые поздравили журнал с юбилеем, присоединилась Наталья Могилевская. Артистка опубликовала серию фото, на которых предстала перед камерой в разных образах. Звезда часто меняла прическу, цвет волос, стиль в одежде.

Могилевская всегда эффектно смотрелась на страницах глянца. В комментариях под публикацией некоторые сторонники отмечают, что до сих пор сохраняют выпуски Elle, где она на обложках.

Фото для первой обложки сделали 12 лет назад, для второй – 14 лет назад. Наталья призналась, что не верит, что уже прошло столько времени. Также на некоторых кадрах она позирует вместе с певцом Максом Барских. В 2008 году он был участником "Фабрики звезд-2", где Могилевская была продюсером.

Архивные фото Натальи Могилевской / Фото с инстаграма певицы

Текст публикации Натальи Могилевской:

Первой обложке уже 12 лет, а второй – 14! Не верится, что столько прошло. "Elle Украина", вы радуете нас крутым контентом уже 20 лет. Соня, хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь для Elle, для украинской аудитории, для всех людей, нуждающихся в красоте, глубоких и интересных историях и темах!