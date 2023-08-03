Я счастливая, – Могилевская похвасталась романтическим подарком от любимого в день рождения

Украинская певица Наталья Могилевская отметила день рождения. Звезда показала, что ей подарил на день рождения любимый Валентин. Оказалось, что он арендовал милый домик для отдыха.

2 августа певице исполнилось 48 лет. Новый избранник знаменитости оригинально поздравил звезду с днем рождения. Отметим, что Могилевская до сих пор скрывает его личность.

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Однако любимый решил порадовать Наталью Могилевскую в день рождения и арендовал волшебный домик в Киеве. Он расположен прямо на дереве.

У меня самый замечательный день рождения. Вот в таком домике я живу. Просто невероятный подарок мне сделал любимый. Смотрите, в каком удивительном месте. Такой фолк сугубо украинский. Это просто невероятно. Я очень счастлива,

– сказала певица.



Возлюбленный арендовал домик для Могилевской / Скриншот

Внутри домика есть спальное место прямо на полу, небольшой журнальный столик и гамак.



В таком домике жила Могилевская / Скриншот

В то же время праздничный ужин у влюбленной пары был прямо под куполом. Там все также были украшены в украинском стиле и инструментальная музыка.



Праздничный ужин Натальи Могилевской / Фото с ее инстаграм-сторис

Кстати, дом расположен на берегу Днепра, также там открывается красивый вид на Киево-Печерскую лавру.

"А впереди отличный Днепр с видом на Лавру", – поделилась певица.



Домик, где жила Наталья Могилевская / Скриншот

Отметим, что Наталья Могилевская держит личную жизнь в тайне. Известно, что артистка закрутила роман уже во время полномасштабной войны. Избранник исполнительницы зовут Валентином, они знакомы уже около 20 лет. Но больше о нем ничего не известно.

Ранее на 8 марта артистка также показывала подарок, который ей сделал любимый. Пара провела этот день вместе. Выглядело так, что любимый певицы снял для них номер в роскошном отеле в центре Киева, вид которого открывается на Софийский собор.