Буду в Украине, – Наталья Могилевская показала свой дом и рассказала, как готовится к зиме

Певица Наталья Могилевская провела небольшую экскурсию по своему дому на Осокорках. Она рассказала, что хорошо подготовилась к зиме.

Украинская певица Наталья Могилевская на своей странице опубликовала несколько видео. Она живет в двухэтажном загородном доме с видом на Днепр – его звезда и показала в роликах.

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Могилевская показала свой дом

Артистка провела экскурсию по своему имению. Она показала, как повсюду расставила большие свечи и подготовила самодельные фонарики.

Эту зиму я тоже буду в Украине. Мы решили хорошо подготовиться к зиме. Достала запасы свечей с прошлого года. Есть батареи, аккумуляторы,

– рассказала Наталья Могилевская.

У певицы есть печь, для которой уже заготовлены три вида поленьев разного размера. Могилевская также подготовила консервацию.

Наталья Могилевская готовится к зиме: видео

Из-за атаки вражеских дронов в Киеве проблемы со светом

Напомним, что 25 ноября враг запустил рекордное количество дронов – 75 беспилотников. Массированная атака на Украину нанесла много повреждений в инфраструктуре. Воздушная тревога продолжалась около 6 часов.

Из-за боевых действий и непогоды без света осталось 456 населенных пунктов. Более 30 тысяч потребителей в Киеве, в Киевской и Черкасской областях в результате обстрелов были обесточены. Украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии вечером с 17 до 23 часов.