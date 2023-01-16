Мы были знакомы 20 лет, – Наталья Могилевская о любимом, вместе с которым живет

Певица Наталья Могилевская в начале января рассказала, что живет вместе с новым избранником. По словам артистки, они знакомы уже 20 лет, но отношения завязались только после полномасштабного вторжения.

Могилевская призналась, что осознанно долгое время была одинокой. Артистка сама себе дала обещание, что не будет строить отношения, пока не станет хорошей женой. Поэтому ждала, когда рядом будет хороший мужчина. Так произошло после начала полномасштабного вторжения.

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Наталья Могилевская о любимом

Любимый исполнительницы был вместе с ней в горячих точках, куда никто из ее команды не был готов ехать: "Он просто безумный. Такой, как я. Мы познакомились, когда помогали эвакуировать людей, детей".

Пока Наталья не спешит рассекречивать своего избранника, потому что не хочет, чтобы все обсуждали ее личную жизнь во время войны. Ранее у Могилевской преобладали мужские качества. Она много работала над этим и сейчас вместе со своим любимым очень сдержанна и спокойна. Как выяснилось, они знакомы уже 20 лет.

Он очень сильный человек. Мы были знакомы 20 лет. Когда-то он пытался построить отношения со мной, но это было невозможно, потому что он был очень жесток до того, как должна вести себя женщина. А я была заточена на карьеру,

– поделилась Могилевская.

Сейчас любимый Натальи гордится ею, посещает все выступления. Он постоянно говорит о том, как сильна, талантлива и красива его избранница. Сейчас Могилевская мечтает о большой семье. Похоже, уже наступил период, когда карьера не на первом месте.

Я хочу большую семью. Я не знаю, как это произойдет, что я успею. Всегда представляла себе много детей, много родни. Я думаю, что моя мечта сбудется. Как Бог даст,

– сказала певица.

Напомним, недавно популярная ведущая Леся Никитюк похвасталась огромным букетом роз от тайного поклонника. Похоже, звезда действительно не догадывается, кто прислал ей такой сюрприз.