Наталья Гоголь презентовала клип на песню "Горький шоколад": видео

Украинская певица Наталья Гоголь презентовала клип на новую песню "Горький шоколад". Также недавно на выступлении в Киеве она показала полноценную концертную программу.

В Киеве отгремел первый сольный концерт певицы Натальи Гоголь. Артистка впервые показала концертную программу, исполнила новые песни и те треки, которые уже давно полюбили слушатели. Все они войдут в дебютный альбом исполнительницы.

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Клип на песню "Горький шоколад"

В день концерта состоялась премьера клипа Натальи на песню "Горький шоколад". Певица представала перед камерой в трех образах, в которых сочетались легкость и самоирония.

Лирическая героиня и актер любовных баллад примерила образ "Алисы в стране чудес". Она играла эмоциями, демонстрировала хореографические умения.



Наталья Гоголь / Фото пресс-службы

"На написание песен меня всегда вдохновляют отношения. Это может быть дружба, любовь. Песня "Горький шоколад" – о расставании, но не в классической форме, которую все привыкли ощущать. Напротив, в ней говорится о том, что в окончании отношений нет ничего трагического. Это всегда начало чего-то нового", – рассказала автор.

В этом видео я другая. С юмором подхожу ко всему происходящему. Я твердо уверена, что такое восприятие вещей – самый правильный путь. У нас получилось раскрыть эту новую грань меня, ведь я люблю шутить, перевоплощаться. Самый важный месседж моего нового клипа – сохранять легкость во всем,

– подчеркнула Наталья.

Режиссер видео Юрий Движон добавил, что Наталья во всех работах совершенно разная и каждый раз она по-новому открывается зрителю. Этот клип не стал исключением: "В этой истории она сыграла шутливую принцессу, которая живет в своем сказочном мире и мечтает встретить принца всей жизни".

Наталья Гоголь – "Горький шоколад": смотрите видео онлайн